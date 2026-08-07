Raúl Rangel enfrenta una dura realidad en su presente con Chivas; este dato lo comprueba

Previo a la Copa del Mundo algunos reportes aseguraban que había interés por Raúl Rangel para llevárselo a Europa. Sin embargo, finalizada la competencia internacional y consumada su vuelta a las actividades del Guadalajara, no hubo más insistencia con eso. Sin embargo, su vuelta al equipo ha sido un poco turbulenta… incluso cuestionándose su capacidad para ser diferencial con Chivas.

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¿Por qué se cuestiona a Raúl Rangel y su nivel en Chivas?

Salvo algunos detalles, el Tala tuvo una espectacular Copa del Mundo y su regreso ha tenido otros tantos aspectos que han hecho reaccionar a algunos sectores en redes. En el juego contra el Puebla se le atribuye colaboración en el rechace donde cayó el 1-0 para los camoteros. Y justamente contra LAFC se indicó que no fue diferencial en el arco en la tanda de penales.

Además, dicho detalle contra el club angelino se hace más grande cuando se recuerda el terrible historial del Guadalajara en Leagues Cup… que además tiene una particularidad. El Rebaño Sagrado ha enfrentado 4 tandas de penales en este torneo… y perdió 3 de ellas. Allí, el Tala ha sido el arquero protagónico, sin ser capaz de evitar las múltiples derrotas.

La primera que perdieron fue contra San José Earthquakes en la edición 2024, cayendo 3-4 luego de igualar 1-1 en los 90’.

en la edición 2024, cayendo 3-4 luego de igualar 1-1 en los 90’. En esa misma edición perdieron contra el LA Galaxy

En su tercer duelo de penales, ya en la edición 2025, ganaron por única vez con un 4-2 sobre Charlotte FC después de empatar a dos tantos en los 90’.

después de empatar a dos tantos en los 90’. Y en este 2026, se dio otra tanda donde cayeron 5-4 ante el LAFC… después de empatar a un gol en los 90 minutos reglamentarios.

¿Raúl Rangel tiene en la mira el futbol europeo?

Tal como se planteaba al inicio, circuló mucha información respecto del interés que había desde Portugal por Raúl Rangel. Sin embargo, parece que nunca hubo una oferta oficial sobre la mesa y el arquero de 26 años se enfoca en el presente, el cual es importante al pensar de inmediato en lo que necesita Chivas y lo que continúa con la selección mexicana. En ese sentido, se espera que se convierta en el guardián del arco rojiblanco y sea parte elemental en un semestre donde se espera mucho de los tapatíos.