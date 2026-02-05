ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey confirma a campeón de goleo europeo como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Rayados de Monterrey ha confirmado un nuevo delantero para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tras la salida de Berterame. Este jueves 5 de febrero del 2026, a través de sus redes sociales confirmaron a Uroš Djurdjević como su nuevo refuerzo.

Delantero serbio con potencia, fortaleza, juego aéreo, mentalidad ganadora y gran definición.🔥¡Bienvenido al Monterrey, Uroš Djurdjević!👊🏼🔵⚪ Con 143 goles en su carrera profesional, el campeón de goleo del Clausura 2025 se une a La Pandilla para aportar su explosividad al… pic.twitter.com/82kZyq6Y3K — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

Luego de que el pasado martes 3 de febrero del 2026, Domènec Torrent confirmó en conferencia de prensa que el serbio sería nuevo refuerzo, HOY el club lo hace OFIACIAL. En su momento, David Medrano informó en sus redes sociales que el entrenador dio a conocer su decisión e informó que el equipo de Monterrey aceptó las condiciones del Atlas, por las cuales los rojinegros van a recibir más de 5 millones de dolares.

"'Lo hemos firmado para que sea nuestro referente en ataque' . Así de claro Domenec el técnico de Rayados sobre la llegada de Djuka. Monterrey aceptó las condiciones de Atlas que recibirá mas de 5 MDD".

Rayados, se refuerza con Djuka, de 31 años de edad, nacido en Serbia y que llega procedente del Atlas en una transferencia definitiva por dos años y seis meses.

FICHA TÉCNICA



Nombre: Uroš Djurdjević “Djuka”

Nacimiento: 2 de marzo de 1994

Posición: delantero

Edad: 31 años

Lugar de nacimiento: Belgrado, Serbia

Nacionalidad: serbia

El número que usará Uroš Djurdjević con Rayados de Monterrey

El nuevo 9 del equipo usará el número 20 en su dorsal. Un digito poco comun para los atacates pero en lo que lleva de carrera, solo en pocas ocasiones ha portado el 9 en el dorsal. Con los rojinegros utilizaba el 32.

Todo listo para esta nueva era.🔥2️⃣0️⃣ ¡A romperla, Djuka!👊🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/Uu39FSwKcp — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

Los números con los que llega Uroš Đurđević

Uroš Đurđević llegará a Rayados luego de grandes números con el Atlas. En su etapa como rojinegro, logró ser campeón de goleo y dejará al equipo luego de conseguir disputar 49 encuentros en los que metió 20 goles y dar cuatro asistencias en un total de 3449 minutos en el terreno de juego.