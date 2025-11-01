Rayados de Monterrey vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 16 del Apertura 2025, hoy sábado 1 de noviembre; marcador online

Este sábado 1 de noviembre del 2025, se enfrentan Rayados de Monterrey vs Tigres en una edición más del Clásico Regio. Un juego clave entre dos clubes que se encuentran peleando en la cima de la tabla buscando quedar en el primer lugar.

El partido se disputará en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México en el Estadio BBVA.

Rayados llega ubicado en el quinto lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos. Aun tiene posibilidades de pelear por el primer lugar por lo que llevarse los tres puntos. Además, en caso de ganar, se metería a los primeros cuatro lugares, lo que le asegura jugar de local los Cuartos de Final.

Por su parte, Tigres se ubica en el tercer lugar con 32 puntos conseguidos. Se mantiene en la lucha por el primer lugar de la tabla por lo que llevarse los tres puntos es vital para los felinos.

Un empate o la derrota para cualquiera de los dos equipos podrían afectarles de cara a la última jornada con sus aspiraciones de subir de puesto en la tabla.