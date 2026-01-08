¡INCONSOLABLE! Así REACCIONÓ Cristiano Ronaldo ante el GOL de Julián Quiñones (VIDEO)

Cristiano Ronaldo podría ver frustrados sus sueños de ganar por primera vez la Liga Saudí por culpa del delantero mexicano Julián Quiñones, quien anotó uno de los goles en el triunfo del Al Qadisiya sobre el Al Nassr en actividad de la Jornada 14 del futbol árabe, anotación que provocó una reacción de notable frustración en el astro portugués.

Corría el minuto 51 del partido que en ese momento estaba 0-0 cuando el portero del Al Nassr, Nawaf Al-Aqidi, salió de manera terrorífica hasta la media cancha, quiso lucirse con un "sombrerito" y le rebotó el balón a Julián Quiñones, quien condujo el esférico hasta la portería rival para abrir el marcador.

Tras esta acción, las cámaras se fueron con Cristiano Ronaldo, quien hizo gestos que evidenciaron su frustración ante el error que ponía en desventaja a su equipo y que claramente compromete las aspiraciones de título del Al Nassr.

Finalmente, el Al Qadisiya pudo llevarse el triunfo por marcador de 2-1, pues además de Julián Quiñones, el uruguayo Nahitan Nández también se hizo presente para sellar el triunfo de los visitantes.

Cristiano Ronaldo anotó el gol para el Al Nassr desde el punto penal para así llegar a las 958 anotaciones en el futbol profesional y así recortar cada vez más la distancia con la histórica cifra de 1,000 goles.

Los números de Julián Quiñones en la Liga Saudí

Desde su llegada al Al Qadisiya en 2024, Julián Quiñones ha sido uno de los jugadores más destacados de la Liga Saudí, pues en total ha jugado 47 partidos en donde suma 47 aportaciones de anotación con 38 goles y 9 asistencias, una cifra que pocos delanteros pueden presumir en esta liga que poco a poco se ha posicionado como una de las mejores del mundo.