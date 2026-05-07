ÚLTIMA HORA: Real Madrid confirma la gravedad de la lesión de Federico Valverde

Este jueves 7 de mayo del 2026, el conjunto del Real Madrid confirmó en sus redes sociales la gravedad de la lesión de Federico Valverde luego de pelearse con Aurélien Tchouameni en las instalaciones del equipo.

El futbolista uruguayo no podrá estar para el Clásico vs Barcelona pues el Real Madrid detalló que el jugador tendrá que tomar resposo entre 10 y 14 días debido a que le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

La postura del Real Madrid por la lesión de Federico Valverde

Este jueves 7 de mayo del 2026, el conjunto del Real Madrid publicó un comunicado en sus redes sociales en el que detalló que los dos jugadores tuvieron un altercado, motivo por el cual el club decidió iniciar una investigación interna, abrir un expediente, en el que después va a informar la resolución una vez que hayan concluido con los procedimientos internos.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondiente