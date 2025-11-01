Real Madrid golea 4-0 al Valencia y se mantiene como líder de LaLiga

El Real Madrid mantiene su paso firme en la temporada 2025/2026 tras imponerse con autoridad 4-0 al Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga. Con esta victoria, el conjunto blanco llegó a 30 puntos, producto de nueve triunfos, un empate y una sola derrota, afianzándose en la cima de la clasificación.

El equipo dirigido por Xabi Alonso mostró nuevamente su poder ofensivo y solidez colectiva. Kylian Mbappé fue la figura del encuentro con un doblete, uno de ellos desde el punto penal, mientras que Jude Bellingham y Álvaro Carreras completaron la goleada en una noche redonda para los madridistas.

El triunfo llega en un momento clave, pues el Real Madrid venía de vencer al Barcelona 2-1 en el Clásico español, resultado que reforzó la confianza del plantel antes de su compromiso de Champions League frente al Liverpool.

Por su parte, el Valencia continúa en una racha negativa, con apenas dos victorias, un empate y siete derrotas, reflejo de un inicio de temporada complicado.

Mientras tanto, los dirigidos por Xabi Alonso siguen demostrando un futbol dominante y efectivo, consolidando al Real Madrid como uno de los el equipos en más en forma de Europa.

