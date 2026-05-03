Real Madrid apostaría por estas JOYAS juveniles para el siguiente torneo por solo 10 millones

El Real Madrid se encuentra en uno de los baches más grandes de los últimos años, pues de nueva cuenta sumará una temporada más sin ningún título si se consuma su fracaso en La Liga Española. Ante ello, el club ya estaría analizando la llegada de dos joyas juveniles por solo 10 millones de euros.

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Lo primero a tener en cuenta es que estas dos joyas juveniles, en esencia, forman parte del Real Madrid, aunque el club no confió en ellos en un principio y los dejó ir a la primera de cambio. Ahora, estos elementos han superado las expectativas, por lo que se espera su retorno más pronto que tarde.

¿Real Madrid pagaría 10 millones por estas dos joyas?

Estos jugadores se encuentran en préstamo o, bien, fueron vendidos con una cláusula que estipula que podrían volver al Real Madrid por un pago mucho más económico en relación al resto. De hecho, la llegada de estos elementos significaría un pago de 10 millones de euros.

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El primero de estos es nada más y nada menos que Endrick, jugador que llegó muy joven al Real Madrid y que, tras tener nulos minutos en el conjunto blanco, fue prestado al Olympique de Lyon. En estos momentos, el delantero de 19 años tiene seis goles, por lo que regresaría al cuadro merengue para la próxima temporada a coste cero.

El siguiente elemento es Nico Paz, argentino que cuenta con 21 años de edad y que ha destacado como el mejor jugador del Como 1907, así como uno de los mejores futbolistas de la Serie A. Ante ello, el Real Madrid podría traerlo de regreso a cambio de 9 millones de euros.

¿Qué otros jugadores podrían llegar al Real Madrid?

Dentro de los rumores que acechan al Real Madrid, algunos nombres que suenan para llegar al cuadro merengue son Marc Guéhi del Crystal Palace, así como Dayot Upamecano del Bayern Múnich. Del mismo modo, el argentino Alexis Mac Allister es una alternativa en el centro del campo.