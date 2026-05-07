¿Tendrán una sanción? Real Madrid rompe el silencio tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni

En las últimas horas, diferentes medios en España confirmaron que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se pelearon en el entrenamiento del Real Madrid, lo que provocó que el futbolista uruguayo necesitara atención médica.

Ante tales especulaciones, este jueves 7 de mayo del 2026, el conjunto del Real Madrid publicó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó que los dos jugadores su tuvieron una fuerte pelea, motivo por el cual el club decidió iniciar una investigación interna, abrir un expediente y el club va a informar la resolución una vez que hayan concluido con los procedimientos internos.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes".

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

La gravedad de la lesión de Federico Valverde

Debido a la pelea, Fede Valverde no podrá estar para el Clásico vs Barcelona. El conjunto del Madrid detalló que el jugador tendrá que tomar resposo entre 10 y 14 días debido a que le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Un traumatismo craneoencefálico es una lesión en el cerebro causada por un impacto, golpe o sacudida violenta que altera su funcionamiento normal. Motivo por el que el futbolista debe de tener descanso.

