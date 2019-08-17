Te contamos la historia de la leyenda Usain Bolt

Exactamente hace 10 años, el entonces corredor jamaiquino Usain Bolt hacía historia en el Mundial de Atletismo, al convertirse en el hombre más rápido del mundo.

Tan solo bastaron 9.58 segundos para que el atleta caribeño se convirtiera en el hombre más rapido del mundo, dejando atrás al estadounidense Tyson Gay, quien terminó la prueba de los 100 metros planos en 9.71 segundos.

Uno año antes, en los Juegos Olímpicos se había quedado corto al terminar los 100 metros planos en 9.69 segundos, suficiente para colgarse el oro olímpico. Pero Bolt quería hacer más grande su leyenda y Berlín fue el lugar indicado.

El destino había determinado que Usain Bolt se tenía que coronar en el Estadio Olímpico de Berlín, sede que es muy importante para el olimpismo, ya que en 1936 vio como Jesse James se coronó en las 4 pruebas distintas.

Actualmente Bolt disfruta de sus vacaciones al lado de su familia, aunque la pregunta que nos hacemos es, ¿alguien podrá superar el récord de Bolt? Solo el tiempo lo dirá.

Por Indalecio Balmori @balmo_inda

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