El REGAÑO de la ‘Hormiga’ González a Villa Villa: “No le puedes pegar así"

Omar Villarreal compartió un video en sus redes sociales que se volvió muy viral pues la 'Hormiga' González lo regañó de forma muy curiosa por la forma en la que le pegó al balón en un reto que hicieron para TV Azteca Deportes Carlos 'Warrior' Guerrero, Villa Villa y Gerardo Velázquez de León de quien podía meter un gol olímpico.

El jugador de la Chivas se acercó a hablar con 'Warrior' y Villa Villa y le señaló a Omar que no le puede pegar de esa forma al balón y que debería de pegarle con un poco más de efecto para que el balón pudiera entrar.

"No le puedes pegar así... Aparte este tramposo no la ponía en la linea".

De igual forma, la 'Hormiga' recalcó que Villa Villa estaba haciendo trampa por la forma en la que estaba colocando el balón.

En el video se ve la buena relación que mantiene el colaborador de TV Azteca Deportes con los jugadores de Chivas.

Así fue el reto de meter un gol Olímpico

En el reto del gol Olímpico por el cual fue regañado Omar Villarreal por la 'Hormiga' González, participaron: Carlos 'Warrior' Guerrero, Villa Villa y Gerardo Velázquez de León.

Los tres tuvieron dos intentos siendo el más cercano 'Warrior' pues el primero pegó en el poste y el segundo terminó pasando de largo en el área.

Villa Villa fue muy criticado por el lugar en el que colocaba el balón pero justificó que es la misma posición que usa Roberto Alvarado para cobrar los corners. Sus intentos no terminaron cerrando pero pasaron por el área chica.

En último lugar quedó el tío Gerry que en su primer intento se fue desviado y el segundo terminó siendo saque de meta al ponerle mucho efecto al balón.