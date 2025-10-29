deportes
El jugador que firmará Cruz Azul antes de que termine el Apertura 2025

El conjunto de Cruz Azul esta muy cerca de poder firmar con un jugador previo a que termine el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

cruz azul atlas; liga mx
Iván Vilchis
La directiva de Cruz Azul sigue buscando mantener la base del equipo que buenos resultados les ha dado para los próximos torneos y están cerca de cerrar le renovación de un futbolista.

Fuentes cercanas a TV Azteca Deportes han confirmado que la Máquina llegó a un acuerdo con el defensor Jorge Sánchez para poder firmar una extensión de contrato.

Por el momento, las fuentes señalan que la renovación sería hasta 2028. Se espera que en las próximas semanas el equipo celeste haga oficial la extensión de contrato de Sánchez.

Con la firma de Jorge, la Máquina ya habría logrado extender los contratos de jugadores clave como: Charly Rodríguez, Erik Lira, Piovi, Rotondi, Ángel Sepúlveda y Lorenzo Faravelli.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Con la renovación de Jorge, se aprecia la intención de la directiva de mantener el plantel, no dejar ir a jugadores claves y poder reforzar al equipo en las zonas que lo llegue a requerir sin perder a figuras.

Los números de Jorge Sánchez con Cruz Azul

Jorge Sánchez registra un total de 58 partidos con la Máquina con los que a acumulado un total de 4597 minutos en el terreno de juego con dos goles anotados y cuatro asistencias.

Ha sido un jugador que normalmente es titular en el terreno de juego, que la afición celeste ha logrado arropar muy bien a pesar de su pasado americanista.

Su nivel ha destacado en varios encuentros y ha logrado ser convocado con la Selección Mexicana. Por lo que permanecer con Cruz Azul con 27 años, es asegurar todavía varios años en un buen nivel futbolístico.

Cruz Azul
