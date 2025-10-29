El jugador que firmará Cruz Azul antes de que termine el Apertura 2025

La directiva de Cruz Azul sigue buscando mantener la base del equipo que buenos resultados les ha dado para los próximos torneos y están cerca de cerrar le renovación de un futbolista.

Fuentes cercanas a TV Azteca Deportes han confirmado que la Máquina llegó a un acuerdo con el defensor Jorge Sánchez para poder firmar una extensión de contrato.

Por el momento, las fuentes señalan que la renovación sería hasta 2028. Se espera que en las próximas semanas el equipo celeste haga oficial la extensión de contrato de Sánchez.

Con la firma de Jorge, la Máquina ya habría logrado extender los contratos de jugadores clave como: Charly Rodríguez, Erik Lira, Piovi, Rotondi, Ángel Sepúlveda y Lorenzo Faravelli.

Con la renovación de Jorge, se aprecia la intención de la directiva de mantener el plantel, no dejar ir a jugadores claves y poder reforzar al equipo en las zonas que lo llegue a requerir sin perder a figuras.

Los números de Jorge Sánchez con Cruz Azul

Jorge Sánchez registra un total de 58 partidos con la Máquina con los que a acumulado un total de 4597 minutos en el terreno de juego con dos goles anotados y cuatro asistencias.

¡JORGE SÁNCHEZ SE QUEDA EN LA MÁQUINA ¡Gran noticia en La Noria! Cruz Azul y el lateral mexicano Jorge Sánchez han llegado a un acuerdo total para la renovación de su contrato. 🔵🇲🇽 Esta firma reafirma la visión de la directiva: apostar por un proyecto a largo plazo y mantener… pic.twitter.com/P2O0Nh6cOD — HistoriaAzul (@Historia_Azul) October 28, 2025

Ha sido un jugador que normalmente es titular en el terreno de juego, que la afición celeste ha logrado arropar muy bien a pesar de su pasado americanista.

Su nivel ha destacado en varios encuentros y ha logrado ser convocado con la Selección Mexicana. Por lo que permanecer con Cruz Azul con 27 años, es asegurar todavía varios años en un buen nivel futbolístico.