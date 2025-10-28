América, Chivas, Cruz Azul y Pumas tendrán BAJAS esenciales para el cierre del Apertura 2025

El cierre del Apertura 2025 de la Liga BBVA dejará muchos comentarios respecto a lo que sucederá con los 4 grandes no solo en la zona alta de la tabla general, sino también en la repesca rumbo a la Liguilla. Ahora bien, ¿sabías que tanto América como Chivas, Cruz Azul y Pumas no tendrán plantel completo para estos juegos?

Restan solamente dos partidos para el cierre de la temporada regular del Apertura 2025 y el Club América, así como Chivas, Cruz Azul y Pumas, deberán disputar los mismos con bajas de consideración que podrían cambiar los planes de sus respectivos DT’s. Por ende, aquí conocerás más respecto a esta situación.

¿Qué bajas tendrá América para el resto del Apertura 2025?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que Álvaro Fidalgo se perdería los últimos dos juegos del torneo regular debido a una lesión que arrastra desde hace unas semanas. A esta baja se une la de Dagoberto Espinoza, lateral por derecha que volverá al campo hasta el siguiente año.

¿Chivas no tendrá plantel completo para el resto del Apertura 2025?

Cuando parecía que el Rebaño Sagrado había superado todos sus problemas, recientemente el club confirmó la baja de Diego Campillo, quien fue operado y, por ende, se perderá el resto del Apertura 2025. Una situación similar ocurre con Alan Mozo, quien se desconoce cuándo volverá a las canchas.

Cruz Azul vislumbra dos bajas para el cierre del Apertura 2025

Así como ocurre con América, Cruz Azul podría sufrir la baja de Gonzalo Piovi, quien estaría descartado para el juego contra Puebla y también podría no ver minutos frente a Pumas a fin de llegar al cien por ciento a la Liguilla. Con ello, los celestes sumarían en este apartado a Andrés Montaño, quien volverá a las canchas hasta el siguiente año.

Estos son los futbolistas lesionados por Pumas para el cierre de la temporada

Pumas se encuentra con un pie fuera de Liguilla, por lo que, para ello, necesitan sumar dos victorias en estos últimos compromisos y esperar una serie de resultados para acceder al Play-In. Lastimosamente para su causa, deberán hacerlo sin la participación del Memote Martínez y Aaron Ramsey , quienes serán baja del club durante un tiempo indefinido.