Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties – ¿Remake a la altura? | AZE Review

PUNTO 1: GRÁFICOS

La evolución técnica es brutal. Okinawa reconstruida con el Dragón Engine luce espectacular: iluminación más realista, animaciones más fluidas y combates mucho más contundentes.

En Yakuza el combate siempre ha sido el alma… y aquí cada golpe se siente pesado, preciso y cinematográfico. Es la misma esencia, pero llevada al siguiente nivel.

PUNTO 2: HISTORIA

La narrativa ahora es más dinámica. Se han ajustado escenas para darle mejor ritmo sin perder el drama característico de la saga.

El orfanato deja de ser solo un escenario: ahora tiene peso real en la experiencia y en la relación de Kiryu con los niños. Además, por primera vez esta entrega llega con subtítulos en español, algo clave para conectar de lleno con la historia.

CONTENIDO EXTRA — DARK TIES

El gran añadido es Dark Ties. Un capítulo que profundiza en el ascenso de Mine dentro del Clan Tojo, explorando sus motivaciones y su relación con Kanda.

No es un simple DLC. Es contexto. Es una expansión narrativa. Es más horas de contenido que enriquecen el viaje.

CONCLUSIÓN

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es la versión definitiva de esta historia. Un remake que no solo actualiza gráficos, sino que expande la visión original.

Si querías una excusa para volver a ser el Dragón de Dojima… este es el momento.

¿Lo jugarías de nuevo o es tu primera vez en Okinawa?