Todo se define en el Barcelona, Frankfurt y culés empataron a un tanto

Nada para nadie. Ninguno de los equipos, el Frankfurt y el Barcelona, pudieron tomar ventaja en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League, en Alemania, por lo que todo se definirá en la vuelta.

Los locales fueron los primeros en ponerse arriba en el marcadro, un tanto espectacular de Ansgar Knauff a los tres minutos de arrancar la segunda mitad.

El empate llegó del pie de Ferran Torres, quien tras una jugada colectiva terminó por empujar el balón al fondo de las redes.

🇪🇸 GOL DO BARCELONA! Ferran Torres empata o jogo na Alemanha: Frankfurt 1x1 Barcelona. #UEL



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El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 14 de abril, en el Camp Nou.

La Xavineta es una realidad. El Barcelona ha tenido un giro de 180 grados desde el arribo de Xavi Hernández y este jueves esperan seguir con la buena racha, cuando se midan ante el Frankfurt, en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League.

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Estadísticas Frankfurt vs Barcelona | Europa League

¿Cuándo y dónde es el Frankfurt vs Barcelona?

El duelo se realizará el estadio Deustche Bank Park, casa del Frankfurt, en punto de las 2:00 PM (tiempo del centro de México). Inmueble que se ha convertido en una fortaleza, pues dentro de la ronda de Cuartos de Final, los teutones suman 12 triunfos con cuatro empates en 16 partidos.

Por su parte, los culés solo han perdido en tres ocasiones en los últimos 20 años dentro de la Europa League, pero esos tres descalabros han sido como visitantes: contra el Celta de Vigo en marzo de 2001, el Liverpool en abril del mismo año y ante el Celtic en marzo de 2004.

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Alineaciones confirmadas Frankfurt vs Barcelona

Frankfurt saltará a la cancha con: K. Trapp, Tuta, M. Hinteregger y O. N'dicka; A. Knauff, K. Jakic, D. Sow y F. Kostic; J. Lindstrom, R. Borré y D. Kamada.

Por su parte el Barcelona buscará la hazaña con: Ter Stegen, E. García, G. Piqué, R. Araujo y Jordi Alba; Pedri, S. Busquets y Gavi; Ferran Torres, P. Aubameyang y A. Traoré.