Con gol de Lukaku el Inter derrota al Porto en la Champions League

Lukaku fue el héroe. El delantero belga consiguió el solitario gol con el que el Inter de Milán derrotó al Porto, en la ida de los Octavos de Final de la Champions League, y así irse con ventaja a la vuelta del torneo más imporante de clubes en el mundo.

Fue hasta el minuto 85, que el atacante de los italianos logró abrir el marcador, luego de que su arquero, Onana, tuviera que batirse en un par de ocasiones para poder mantener su arco en ceros y tener, mínima, pero ventaja al final frente a los portugueses.

El partido de vuelta se realizará el próximo 14 de marzo de 2023, en el Estadio Dragao, donde los lusos esperan darle la vuelta al marcador global y así instalarse en los Cuartos de Final de la Champions League.

Cobertura Inter vs Porto EN VIVO | Octavos de Final Champions League

Goooool del Inter | Lukaku, tras un doble remate logró abrir el marcador en favor de los locales | Inter 1-0 Porto | Octavos de Final de la Champions League.

Romelu Lukaku quiere recuperar sensaciones. pic.twitter.com/i5NtaVWESN — Fútbol Vertical (@futbol_vertical) February 22, 2023

Previo al final de la primera mitad, el Porto tuvo la más clara del encuentro, pero la figura del Onana, portero del Inter evitó la caída de su marco.

Después de 15 minutos en el Giuseppe Meazza, no hay nada para nadie. El encuentro está parejo sin muchas llegadas de peligro por parte de ambas escuadras.

Previa Inter vs Porto | Octavos de Final Champions League

Se viene un partidazo en la Champions League. En la ida de los Octavos de Final del torneo más importante a nivel de clubes, se verán las caras en Italia, Inter vs Porto, duelo que sacará chispas en el Estadio Giuseppe Meazza, donde los locales buscarán aprovechar su casa para tomar ventaja.

Estadísticas Inter vs Porto EN VIVO | Octavos de Final Champions League

¿Cómo llegan Inter y Porto al partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League?

Para este duelo, llegan como favoritos los portugueses, pues ellos terminaron en el primer lugar de su grupo, el A, con 12 puntos de 15 posibles, y cuatro victorias al hilo; en el camino dejaron equipos como el Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen conjuntos que han sido protagonistas de este torneo.

Por su parte, los italianos terminaron en la segunda posición del sector C, también denominado como el de la 'muerte', pues estaban escuadras como el Bayern Munich, que terminó en primero, y el Barcelona, conjunto que quedó eliminado y ahora juega la Europa League.

Alineaciones confirmadas Inter vs Porto | Octavos de Final Champions League

Inter

Portero: A. Onana

Defensas: M. Skriniar, F. Acerbi y A. Bastoni

Medios: H. Calhanoglu, N. Barella, H. Mkhitaryan, M. Darmian y F. Dimarco

Delanteros: Lautaro Martínez y E. Dzeko

Porto

Portero: Diogo Costa

Defensas: Zaidu, I. Marcano, Pepe y Joao Mario

Medios: Mateus Uribe, M. Grujic, W. Galeno, Pepe y Otavio

Delanteros: M. Taremi

