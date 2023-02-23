Fracaso del Barcelona, el Manchester United lo elimina de la Europa League

Otro fracaso del Barcelona. El Manchester United vivió una noche mágica en Old Trafford, pues tuvo que venir de atrás para eliminar al equipo que dirige Xavi Hernánez y sumar una nueva decepción para el equipo culé, que se quedó sin Champions y ahora sin Europa League.

Con victoria de 2-1, los ingleses se instalaron en los Octavos de Final del torneo europeo, y con esto aspiran a un triplete, pues aunque la Premier League parece lejana, aún hay posiblidades, pues son terceros a cinco puntos del líder, el Arsenal.

Además el fin de semana jugarán la Final de la Carabao, la Copa de la Liga ante el Newcastle, este domingo 26 de febrero, donde buscarán el primero de los campeonatos ya mencionados

Por su parte, el Barcelona es líder en su país y espera terminar como monarca de LaLiga con ocho puntos de diferencia sobre el Real Madrid; además, ante los merengues se jugarán el pase a la Final de la Copa del Rey, y en sus vitrinas, este año ya tienen la Supercopa de España; pero en Europa no ganan nada de la Champions de 2015 con Luis Enrique.

Cobertura Manchester United vs Barcelona EN VIVO | Europa League

Goool del Manchester United | Al minuto 73 Antony disparó a segundo poste para vencer a Ter Stegen y soñar con el paso a los Octavos de Final de la Europa League | Manchester United 2-1 Barcelona

⚽️ ANTONY GOL!!!!!!!!!!!



Para virar para o Manchester United!



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Goool de Manchester United | Al inicio de la segunda mitad, Fred igualó el partido y el marcador global (3-3) | Manchester United 1-1 Barcelona | Europa League

⚽️ Gol de Fred para empatar para o Manchester United!



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Goool del Barcelona | A pesar de que los ingleses eran más peligrosos, una pena maxima, que cobró Robert Lewandowski, abrió el marcador en favor de los culés.

Gol de Robert Lewandowski, el Barça ya gana 0-1 al Manchester United ¡Vamoooooossss! #EuropaLeague pic.twitter.com/crItXi8J01 — FC Barcelona México 🇲🇽 (@fcbarcelonaesmx) February 23, 2023

Ter Stegen se viste de héroe y detiene la primera llegada del Mancheste United, que comandó Marcus Rashford, pero su disparó lo detuvo el arquero del Barcelona, en el inico de encuentro en Old Trafford

Previa Manchester United vs Barcelona | 16vos Europa League

Partidazo en Old Trafford. En la vuelta de los 16vos de lugar de la Europa League, se miden Manchester United vs Barcelona, por un lugar en los Octavos de Final del certamen continental, luego de igualar a dos tantos en la ida, duelo que se disputó la semana pasada en el Camp Nou.

En el primer encuentro entre ambas escuadras, un cabezazo de Marcos Alonso adelantó a los culés, dos minutos más más tarde, al 52' Marcus Rashford igualó la pizarra. Un autogol (59') de Jules Koundé puso arriba a los Red Devils, para que a 15 del final Raphina pusiera cifras definitivas.

Estadísticas Manchester United vs Barcelona EN VIVO | 16vos Europa League

Historial entre el Manchester United y el Barcelona

Para los ingleses nunca ha sido fácil encarar al conjunto español, pues solo han podido ganar uno de los últimos 11 encuentros en los que se han enfrentando, son cinco empates y cinco derrotas; la victoria fue en las semifinales de la Champions League, en 2008, gracias a un tanto del legendario Paul Scholes.

En Old Trafford, se vieron las caras por última vez en 2019, con triunfo de 0-1, en la ida de los Cuartos de Final del torneo más imporante de clubes en el mundo.

Alineaciones confirmadas Manchester United vs Barcelona | Europa League

Manchester United

Portero: De Gea

Defensas: Shaw, Martínez, Varane y Wan-Bissaka

Medios: Fred, Casemiro, Sancho, Weghorst y Bruno Fernandes

Delanteros: Rashford

Barcelona

Portero: Ter Stegen

Defensas: Álex Balde, Christensen, Araújo y Koundé

Medios: Kessié, Busquets y De Jong

Delanteros: Sergi Roberto, Lewandowski y Raphina