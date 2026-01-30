¡ÚLTIMA HORA! UEFA realiza sorteo de playoffs de Champions League, dejando en los resultados un Benfica vs Real Madrid y otros enormes partidos
Se celebra el sorteo de la Champions League 2025-2026 rumbo a la etapa de los playoffs, que comprende a los 16 equipos que no avanzaron directo a los Octavos de Final, zona en la que quedó el Real Madrid.
Se celebra este viernes 30 de enero, el sorteo OFICIAL de la Champions League, para determinar los partidos de los playoffs de la temporada 2025-2026, luego de una frenética etapa de Fase de Liga, donde ocho equipos avanzaron directo a los Octavos de Final, para que del puesto 9 al 24, se enfrenten en una etapa de playoffs para completar la etapa de los Octavos de Final.
En el sorteo que se realiza este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), se comenzarán a seleccionar a los equipos que no son cabezas de serie, que son los equipos que quedaron del sitio 17 al 24.
Así quedaron los equipos al terminar la fase de liga de Champions League del 1 al 24
1 Arsenal
2 Bayern Munich
3 Liverpool
4 Tottenham
5 Barcelona
6 Chelsea
7 Sporting
8 Manchester City
9 Real Madrid
10 Inter
11 París
12 Newcastle
13 Juventus
14 Atleti
15 Atalanta
16 Leverkusen
17 Dortmund
18 Olympiacos
19 Brujas
20 Galatsaray
21 Mónaco
22 Qarabag
23 Glimt
24 Benfica