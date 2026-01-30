¡ÚLTIMA HORA! UEFA realiza sorteo de playoffs de Champions League, dejando en los resultados un Benfica vs Real Madrid y otros enormes partidos

EN VIVO SORTEO PLAYOFFS CHAMPIONS LEAGUE

Se celebra este viernes 30 de enero, el sorteo OFICIAL de la Champions League, para determinar los partidos de los playoffs de la temporada 2025-2026, luego de una frenética etapa de Fase de Liga, donde ocho equipos avanzaron directo a los Octavos de Final, para que del puesto 9 al 24, se enfrenten en una etapa de playoffs para completar la etapa de los Octavos de Final.

En el sorteo que se realiza este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), se comenzarán a seleccionar a los equipos que no son cabezas de serie, que son los equipos que quedaron del sitio 17 al 24.

Así quedaron los equipos al terminar la fase de liga de Champions League del 1 al 24

1 Arsenal

2 Bayern Munich

3 Liverpool

4 Tottenham

5 Barcelona

6 Chelsea

7 Sporting

8 Manchester City

9 Real Madrid

10 Inter

11 París

12 Newcastle

13 Juventus

14 Atleti

15 Atalanta

16 Leverkusen

17 Dortmund

18 Olympiacos

19 Brujas

20 Galatsaray

21 Mónaco

22 Qarabag

23 Glimt

24 Benfica