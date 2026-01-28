Resultados de la última jornada de la UEFA Champions League 2025-2026

Noche mágica de la UEFA Champions League, 18 partidos al mismo tiempo con 36 equipos buscando un mejor lugar en la clasificación general en este nuevo formato de liga. El Arsenal cumplió con los pronósticos y se quedó con el liderato tras terminar perfecto con ocho triunfos. Liverpool y Bayern Munich cumplieron también y estarán en la siguiente ronda al igual que el FC Barcelona y el Manchester City de Pep Guardiola.

Por otro lado, las grandes decepciones fueron el Inter de milan, líder del futbol italiano y que no pudo meterse entre los ocho mejores de la liga para evitar la zona de play-off y el Real Madrid, el club ibérico cayó en Lisboa ante el Benfica y se quedaron a un punto de la zona prometida. Por otro lado, clubes como el Olympiakos, Galatasaray, Qarabag o Club Brugge destacaron al meterse entre los 24 equipos que continúan vivos en el certamen continental.

Resultados jornada 8 UEFA Champions League