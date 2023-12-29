Resumen Al-Ahli 1-0 Al Khaleej | Jornada 19 Liga Saudí

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En la última Jornada de la Liga Saudí, el Al Fateh derrotó por marcador de 3-2 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, en lo que pudo ser el último juego del Bicho
En los últimos minutos del partido, Matheus Machado logró marcar el tercero para llevarse la victoria, al delantero le quedó el rebote y no perdonó
Mourad Batna logró marcar un golazo de tiro libre, el jugador terminó colocando el balón al angulo y empató el marcador
Sadio Mané consigue marcar el segundo para el Al-Nassr, el delantero llega a cerrar de gran forma le contragolpe peligroso y pone a su equipo arriba en el marcador
Matías Vargas consiguió empatar el partido cerrando de gran forma el centro de una jugada que nace desde la defensa con una chilena incluida
Cristiano Ronaldo logró abrir el marcador con un gran remate de cabeza en una jugada que nace de un tiro de esquina. Puso al frente al Al-Nassr
Con un golazo del neerlandés Steven Bergwijn, el Al Ittihad que se coronó previamente en la Liga Saudí, derrotó por marcador de 1-0 al Damac en la última jornada
El delantero neerlandés Steven Bergwijn anotó el gol del triunfo en el partido entre el campeón Al Ittihad y el modesto Damac en la Jornada 34 de la Liga Saudí
Con goles de Jhon Durán y Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr derrotó al Al Khaleej en la Jornada 33 de la Liga Saudí y se afianza en el cuarto lugar general.
Después de fallar un penal, el portugués Cristiano Ronaldo lavó su error y marcó el 2-0 definitivo en el partido entre el Al-Nassr y el Al Khaleej