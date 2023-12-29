Resumen Liga de Arabia Saudita
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Resumen Al-Ahli 1-0 Al Khaleej | Jornada 19 Liga Saudí

Con gol de Franck Kessié desde la vía del penalti en el último minuto del partido, Al-Ahli se quedó con los tres puntos en la Fecha 19 de la Liga de Arabia

Por: Azteca Deportes

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