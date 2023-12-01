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Resumen Al-Hilal 3-0 Al Nassr | Jornada 15 Liga Suadí

El Al-Hilal aprovechó su condición de local y se sobrepuso en un vibrante partido al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, la polémica no faltó en un duelo intenso

Por: Azteca Deportes

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