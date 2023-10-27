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Resumen: al-Hilal 2-1 al-Ahli | Jornada 11 | Liga Saudí El Al-Hilal se impuso ante el Al-Ahli en el estadio King Fahd en un partido donde no faltaron los goles y el equipo local se mantiene invicto y en primer lugar

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Resumen: al-Hilal 2-1 al-Ahli | Jornada 11 | Liga Saudí

El Al-Hilal se impuso ante el Al-Ahli en el estadio King Fahd en un partido donde no faltaron los goles y el equipo local se mantiene invicto y en primer lugar

Por: Azteca Deportes