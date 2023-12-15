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Resumen Al-Hilal 2-0 Al Wehda | Jornada 17 Liga Saudí

Con anotaciones de Saud Abdulhamid al minuto 20 y Aleksandar Mitrović al 80, Al Hilal logra vencer al Al Wehda en la Jornada 17 de la Liga Saudí

Por: Azteca Deportes

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