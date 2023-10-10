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Resumen Al Ittihad 0-1 Al Ahli | Liga Árabe | Jornada 8

Tras los dos goles anulados de Benzema, Al Ahali se llevó la victoria con un gol de Franck Kessié al minuto 31 de la jornada 8 de la Liga Árabe