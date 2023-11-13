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Resumen: Al Ittihad 4-2 Abhad | Jornada 13 | Liga Saudí

Al Ittihad se lleva el partido con un espectacular Hat-Trick y asistencia del delantero Benzema de la jornada 13 de la Liga Saudí

Por: Azteca Deportes