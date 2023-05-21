Resumen América 1-3 Chivas | Liga BBVA MX | Semifinal vuelta Clausura 2023

Revive el triunfo de Chivas frente al América en el juego de vuelta disputado en la cancha del Estadio Azteca en el que el ‘Rebaño’ consiguió el pase a la Final

Por: Azteca Deportes

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