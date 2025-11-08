deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Resumen del partido: Mazatlán 1 -1 Necaxa| Jornada 17 | Apertura 2025

Mazatlán y Necaxa empataron 1-1 en un duelo vibrante por la jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro estuvo lleno de emociones, con goles, atajadas clave.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Mazatlán y Necaxa empataron 1-1 en un duelo vibrante por la jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro estuvo lleno de emociones, con goles, atajadas clave y momentos de tensión que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento.

Mazatlán FC
Necaxa
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×