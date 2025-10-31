Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025
Cruz Azul se impuso con autoridad 3-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 16 del Apertura 2025. Goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos sellaron una victoria clave que coloca a La Máquina como líder momentáneo del torneo.
