deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Video

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Cruz Azul se impuso con autoridad 3-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 16 del Apertura 2025. Goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos sellaron una victoria clave que coloca a La Máquina como líder momentáneo del torneo.

Azteca Deportes
Liga MX
Compartir

Cruz Azul se impuso con autoridad 3-0 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por la Jornada 16 del Apertura 2025. Goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos sellaron una victoria clave que coloca a La Máquina como líder momentáneo del torneo.

Puebla FC
Cruz Azul
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×