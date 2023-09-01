Juárez vs Mazatlán
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Resumen: FC Juárez 3-1 Mazatlán | Jornada 7, Apertura 2023

Con goles de Diego Valoyes, Aitor García y Avilés Hurtado, los Bravos de Juárez vencieron 3-1 a Mazatlán en la Fecha 7 el Estadio Olímpico Benito Juárez

Por: Azteca Deportes