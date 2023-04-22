Resumen Chivas vs Cruz Azul | Liga BBVA MX | Jornada 16 Clausura 2023

Las Chivas Rayadas de Guadalajara vinieron de atrás para ganarle a Cruz Azul por marcador de 2-1 en el marco de la jornada 16 del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, el juego se disputó en la casa del “chiverío”, el Estadio Akron.

Uriel Antuna aplicó la ley del ex y puso el 1-0 en el marcador. Por parte de los rojiblancos anotaron Víctor “El Pocho” Guzman y Rolando Cisneros, quiénes orquestaron el triunfo de los dirigidos por Paunovic.

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Próximos partidos de Chivas y Cruz Azul

Chivas Rayadas de Guadalajara buscará amarrar su boleto a la liguilla directa ante Mazatlán una cosa positiva para el cuadro tapatío es que repiten en casa, por lo que con el apoyo de su afición buscarían sacar la victoria, por su parte el Cruz Azul cerrará el torneo ante Santos Laguna, en la cancha del Estadio Azteca.

