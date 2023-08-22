Resumen goles Mazatlán Puebla Jornada 5 Apertura 2023
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Resumen: Mazatlán 1-0 Puebla | Jornada 5 del Apertura 2023

Los Cañoneros de Mazatlán consiguieron sus primeros tres puntos del Apertura 2023, luego de vencer al Puebla en la Jornada 5 de la Liga BBVA MX

Por: Azteca Deportes