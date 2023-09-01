Resumen Puebla vs Xolos
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Resumen: Puebla 3-0 Tijuana | Jornada 7, Apertura 2023

Con goles de Kevin Velasco, Guillermo Martínez y autogol de Lucas Cavallini, el equipo de Puebla sumó tres puntos en casa frente a los Xolos de Tijuana

Por: Azteca Deportes