Resumen: Puebla 1 (5) - (4) 1 Chivas | Repechaje | Liga BBVA MX

La Franja del Puebla, entrenado por el argentino Nicolás Larcamón, derrotó este domingo, en los lanzamientos desde el punto penal, a las Chivas de Guadalajara y tras un empate 1-1 se clasificó a los cuartos de final del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.

Jesús Angulo erró su disparo, en tanto Puebla cumplió actuación perfecta para ganar el desempate por 5-4, con lo que firmó su pase a la etapa de los ocho mejores en la que enfrentará a las Águilas del América.

Puebla salió con líneas adelantadas después del descanso y en el minuto 58 tomó ventaja con el noveno gol del campeonato de Martín Barragán, quien aceptó un servicio de Emilio Martínez y de cabeza venció al guardameta.

Las Chivas se fueron por el empate; Puebla de Larcamón se plantó bien, atento a castigar con un contragolpe.

Después de mucho insistir, Guadalajara empató en el último minuto del partido, con un gol de Carlos Cisneros a pase de Angulo.

Los anotadores de la serie de penaltis

En los penaltis anotaron por Puebla Diego de Buen, el argentino Federico Mancuello, Guillermo Martínez, Israel Reyes y Amaury Escoto; por Guadalajara lo hicieron Alexis Vega, Alan Mozo, Santiago Ormeño y Ángel Zaldívar, pero Angulo estrelló la pelota en el travesaño en la cuarta ronda de disparos.

