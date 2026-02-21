RESUMEN: Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
Revive los mejores momentos del partido entre Puebla y Club América correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Goles, jugadas polémicas, atajadas y las acciones más importantes de un encuentro donde las Águilas mostraron contundencia ofensiva
