RESUMEN: Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Revive los mejores momentos del partido entre Puebla y Club América correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. Goles, jugadas polémicas, atajadas y las acciones más importantes de un encuentro donde las Águilas mostraron contundencia ofensiva

Liga MX

Por: Azteca Deportes

