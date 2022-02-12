Guillermo Martínez marcó un gol de chilena en el descuento con el que el Puebla empató en el Viernes Botanero por 1-1 con el Atlas y se mantuvo como líder del torneo Clausura 2022 al llegar a 11 puntos.

En un partido de la quinta jornada, el colombiano Julián Quiñones adelantó al Atlas, que subió al segundo lugar de la tabla, pero Martínez apareció al final del duelo para concretar la igualada con la que ambos equipos se mantienen invictos en el certamen.

El Puebla trató de adelantarse en el marcador en la primera parte, pero un excelso guardameta colombiano Camilo Vargas lo evitó.

Vargas salvó su marco en el minuto 14 al detener un cabezazo del uruguayo Maximiliano Araújo, en el 18 al rechazar un tiro del brasileño Gustavo Ferrareis y en el 36 al atajar un disparo del brasileño Lucas Maia.

Atlas fue superior en la segunda mitad a un Puebla que desapareció en ataque.

Los Rojinegros consiguieron un penalti en el minuto 55 por una mano del argentino Juan Pablo Segovia, sin embargo el argentino Julio Furch no logró marcar el tiro de castigo porque el guardameta paraguayo Antony Silva lo detuvo con sus piernas.

La insistencia del Atlas se convirtió en gol en el 85. Julián Quiñones peleó un balón con Diego de Buen en el área y definió con la zurda el 0-1 ante la salida de Silva.

Sin embargo cuando parecía que los Rojinegros se irían con el triunfo, Martínez bajó un pase con la cabeza y se acomodó para con una chilena marcar el 1-1 y firmar el empate al 90+5.

