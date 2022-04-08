El Viernes Botanero nos regaló un gran encuentro entre Puebla y Pumas, donde los Universitarios vinieron de atrás y lograron rescatar el empate luego de ir perdiendo por 2-0, resultado que no le ayuda del todo a ambos de cara a la Fase Final de la Liga BBVA MX.

Pablo Parra abrió el marcador para el Puebla al minuto 12 del encuentro, pues aprovechó una pena máxima desde los 11 pasos y la convirtió en gol. Maximiliano Araújo incrementó la ventaja de los Camoteros al minuto 42, donde parecía que se llevarían el triunfo de forma ‘fácil’, pero no fue así.

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Pumas no tardó en reaccionar y Rogerio le daría vida a su equipo al minuto en el agregado, al 45+1, dejando mucha emoción para la segunda mitad. Sobre el final, Ruvalcaba pondría cifras definitivas poniendo el 2-2 en el marcador.

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¿Cómo van Pumas y Puebla tras su empate?

Con este resultado la escuadra de Puebla se mantiene en el tercer lugar de la competencia con 23 unidades, situación que preocupa, pues con este duelo ligan 4 sin poder ganar. Pumas por su parte llegó a 16 puntos y se mantiene en novena posición.

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