Resumen: Santos 1-2 Toluca | Cuartos de final VUELTA | Liga BBVA MX

El equipo de Toluca visitó el Estadio TSM Corona para encarar el juego de vuelta de los Cuartos de Final frente a Santos. Dirigidos por Ignacio Ambriz, los ‘Diablos Rojos’ superaron a los ‘Guerreros’ y consiguieron su pase a la siguiente instancia del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Luego de un juego de ida en el que el cuadro ‘Escarlata’ se fue con la ventaja por marcador de 4-3, la serie se definía en Torreón.

La escuadra ‘Lagunera’ no pudo hacer valer su casa y Toluca obtuvo la victoria por marcador de 2-1 en territorio ajeno. Los ‘Diablos Rojos’ inauguraron el marcador el minuto 46 por conducto de Jean Meneses y posteriormente, Mosquera hizo el 2-0 al 49’ para aumentar la ventaja.

En la recta final del partido, Santos Laguna hizo el descuento sobre el tiempo agregado por conducto de Fernando Gorriarán.

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Toluca se mide al América en Semifinales

Después de conseguir su pase a la antesala de la Gran Final del Apertura 2022, Toluca tiene como rival al América. El conjunto comandado por ‘Nacho’ Ambriz abre la serie contra las ‘Aguilas’ en el Estadio Nemesio Diez el próximo miércoles 19 de octubre a las 21:06 horas. La vuelta se encuentra programada para jugarse el sábado 22 de octubre en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 20:06 horas.

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