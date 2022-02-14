El paraguayo Bruno Valdez convirtió un penalti para darle al América del entrenador argentino Santiago Solari, una victoria de 2-3 sobre el Santos Laguna, en el Clausura 2022 del futbol mexicano.

En la quinta jornada del torneo, por las Águilas anotaron el chileno Diego Valdés, el mexicano Salvador Reyes y Bruno Valdez, mientras Santos se hizo presente en el marcador con un autogol de Valdez y una diana del brasileño Matheus Doria.

En su estadio en Torreón, norte del país, el Santos tomó ventaja con un autogol de Valdez, pero en el minuto 13 Diego Valdés aceptó un servicio de Mauro Lainez y de cabeza puso el 1-1.

El América presionó en la mitad de la cancha, sin embargo, cuando mejor jugaba, en un tiro libre, el uruguayo Brian Lozano le dio un balón a Doria, quien le devolvió la ventaja al cuadro local.

Bruno Valdez da el triunfo al América

Las Águilas sacaron ventaja del un error del ecuatoriano Félix Torres y de nuevo empataron, en el primer minuto del descuento de la mitad inicial, con gol de Reyes.

La segunda parte fue de lucha. El América dejó ir la ventaja en una llegada al área de Henry Martín, en el minuto 53, cuatro minutos antes de que Valdez mutara de malvado a héroe con un gol en un penalti.

Santos adelantó líneas ante un América que apostó a defender bien, atento a un contragolpe, pero no hubo jugadas de peligro en el cierre del duelo.

El América subió del penúltimo al decimotercer lugar con un triunfo, un empate, dos derrotas y cuatro puntos, mientras el Santos del estratega portugués Pedro Caixinha se ratificó en el último escaño con un empate y cuatro reveses.