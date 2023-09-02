Santos 2-1 Pumas, Apertura 2023
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Resumen: Santos 2-1 Pumas | Jornada 7, Apertura 2023

Con goles de Juan Brunetta y Harold Preciado, Santos venció a Pumas en el Estadio Corona en la jornada 7 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX

Por: Azteca Deportes

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