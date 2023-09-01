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Resumen de la victoria del Al Hilal sobre el Al Ittihad | Jornada 5 de la Liga Saudí

El cuadro del Al Hilal se negó a la derrota en la Jornada 5 de la Liga Saudí, y venció en voltereta llena de goles, al equipo Al Ittihad en el que milita Benzema.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez