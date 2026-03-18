ÚLTIMA HORA: Revelan el precio de los boletos para el Clásico Capitalino Pumas vs América
El conjunto de Pumas dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos para el Clásico Capitalino vs América del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Este martes 17 de marzo del 2026, el conjunto de Pumas dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos para el Clásico Capitalino vs América en el Clausura 2026.
Un encuentro que enciende pasiones y que los boletos iran desde los 270 pesos hasta los 930, dependiendo de la zona en la que compres.
El precio de los boletos para el Pumas vs América es:
- Cabecera Norte en $270
- Cabecera Sur en $420
- Pebetero en $430
- Planta Baja en $510
- Palomar en $580
- Palomar GOYA en $610
- Platea en $930
- Palco en $930
Se espera que para el encuentro haya una gran entrada por parte de los aficionados pues ambos llegan en un buen momento futbolistico y son dos rivales que las aficiones siempre buscan hacerse presentes.
Además, en la jornada 11, Pumas enfrentó a Cruz Azul y hubo una asistencia de más de 40, 000 personas por lo que se espera una entrada mayor o similar.
Así llegan Pumas y América
Pumas llega en el quinto lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos luego de tener 5 victorias, 5 empates y una derrota. Por otra parte, el conjunto del América llega en el séptimo lugar de la tabla con 17 puntos al conseguir 5 victorias, 2 empates y cuatro derrotas.
Los felinos llegan de empatar ante Cruz Azul mientras que el equipo de Coapa llega de vencer al Mazatlán.