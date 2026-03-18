ÚLTIMA HORA: Revelan el precio de los boletos para el Clásico Capitalino Pumas vs América

Este martes 17 de marzo del 2026, el conjunto de Pumas dio a conocer en sus redes sociales el precio de los boletos para el Clásico Capitalino vs América en el Clausura 2026.

Un encuentro que enciende pasiones y que los boletos iran desde los 270 pesos hasta los 930, dependiendo de la zona en la que compres.

El precio de los boletos para el Pumas vs América es:

Cabecera Norte en $270

Cabecera Sur en $420

Pebetero en $430

Planta Baja en $510

Palomar en $580

Palomar GOYA en $610

Platea en $930

Palco en $930

Se espera que para el encuentro haya una gran entrada por parte de los aficionados pues ambos llegan en un buen momento futbolistico y son dos rivales que las aficiones siempre buscan hacerse presentes.

Además, en la jornada 11, Pumas enfrentó a Cruz Azul y hubo una asistencia de más de 40, 000 personas por lo que se espera una entrada mayor o similar.

Así llegan Pumas y América

Pumas llega en el quinto lugar de la tabla con 20 puntos conseguidos luego de tener 5 victorias, 5 empates y una derrota. Por otra parte, el conjunto del América llega en el séptimo lugar de la tabla con 17 puntos al conseguir 5 victorias, 2 empates y cuatro derrotas.

Los felinos llegan de empatar ante Cruz Azul mientras que el equipo de Coapa llega de vencer al Mazatlán.