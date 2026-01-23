Revelan que habrá “precios súper accesibles” para repechajes mundialistas en Monterrey y Guadalajara

La cuenta regresiva para el Repechaje Intercontinental de la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza a toda marcha. México será el epicentro de esta fase decisiva que otorgará los últimos dos boletos de los seis pendientes para el torneo que arranca el 11 de junio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

En apenas dos meses, del 26 al 31 de marzo de 2026, los estadios de Guadalajara y Monterrey acogerán cuatro partidos clave en formato de semifinales y finales a partido único, con sedes neutrales. Esta oportunidad histórica permitirá a miles de aficionados mexicanos vivir la emoción de un evento oficial FIFA sin tener que viajar al extranjero.

Aseguran precios accesibles para el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Desde la organización regiomontana, Alejandro Hutt, Host City Manager de Monterrey, reveló detalles sobre la accesibilidad económica. En declaraciones recientes, Hutt anticipó que el 26 de febrero de 2026 se anunciará oficialmente la dinámica de venta de boletos, con precios "súper, pero súper accesibles" tanto para las semifinales como para la final.

"Estamos trabajando ya en los detalles. Lo que les puedo anticipar es que van a ser precios súper accesibles para las semifinales y para la final. Habrá sorpresas positivas porque nuestro objetivo como sede es que ambos partidos estén totalmente llenos", afirmó Hutt.

El directivo enfatizó el valor único de estos encuentros: "Mucha gente no tiene oportunidad de ir a una Copa del Mundo, inclusive no tiene la oportunidad de ir a un juego de Rayados. Podrá vivir en una sede mundialista un evento oficial de la FIFA. Y además, el partido del 31 de marzo Irak contra el ganador de Surinam-Bolivia es el boleto 48 a Copa del Mundo y se va a discutir en Monterrey. Creo que hay que resaltarlo, hay que sacarle provecho".

En Monterrey, la acción comenzará el jueves 26 de marzo con la semifinal Bolivia vs. Surinam. El ganador avanzará a la final del martes 31 de marzo ante Irak, por el pase al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Por su parte, en Guadalajara, el mismo 26 de marzo se disputará Nueva Caledonia vs. Jamaica, y el vencedor se medirá a Congo el 31 de marzo por el boleto al Grupo K con Portugal, Colombia y Uzbekistán.