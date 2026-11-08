Dónde ver EN VIVO Bears vs Buccaneers: horario y transmisión del Sunday Night Football de la semana 9

Los Chicago Bears y Tampa Bay Buccaneers se enfrentarán este domingo 8 de noviembre en el Sunday Night Football de la semana 9 de la NFL 2026. El Soldier Field será el escenario de un encuentro entre dos equipos que llegan con victorias recientes y buscan prolongar su buen momento en la Conferencia Nacional.

Para los aficionados mexicanos, el compromiso comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse mediante televisión de paga y plataformas de streaming. Chicago jugará ante su público, mientras que Tampa Bay intentará conseguir su tercera victoria consecutiva de la temporada.

¿A qué hora juegan Bears vs Buccaneers en el Sunday Night Football?

El partido entre Bears y Buccaneers está programado para este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas de CDMX. El horario corresponde al inicio del encuentro, por lo que conviene ingresar con anticipación a la plataforma elegida para seguir la transmisión.

Soldier Field Buccaneers y Bears jugarán en el Soldier Field (Foto: Soldier Field)

Los Bears serán locales en el Soldier Field de Chicago, Illinois. Aunque el enfrentamiento puede encontrarse anunciado como Buccaneers vs Bears, será Tampa Bay el equipo que jugará como visitante en el cierre de la actividad dominical.

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¿Dónde ver Bears vs Buccaneers EN VIVO en México?

La transmisión del Bears vs Buccaneers en México está anunciada por ESPN 2, de acuerdo con la guía específica del encuentro publicada por RÉCORD. También habrá opciones para seguir las acciones por internet mediante Disney+ Premium y NFL Game Pass en DAZN.

Estas son las alternativas para ver el Sunday Night Football:

Televisión de paga: ESPN 2.

Streaming: Disney+ Premium.

Otra opción digital: NFL Game Pass mediante DAZN.

Para acceder será necesario contar con un paquete de televisión o una suscripción que incluya el contenido correspondiente. Las guías consultadas no anuncian una transmisión por televisión abierta en México para este partido.