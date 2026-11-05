Temporada 2026 NFL: La hora para VER EN VIVO los partidos de la Semana 9 | Días y horarios

Hemos superado la primera parte de la temporada y, como era de esperarse, poco a poco se comienzan a vislumbrar a los principales candidatos a llegar al Super Bowl, motivo por el cual luce interesante conocer qué ocurrirá esta semana dentro de la NFL en su edición 2026.

La Semana 9 de la NFL comenzará este jueves 5 de noviembre para culminar el próximo lunes 9 del mismo mes. Entre los cotejos a llevarse a cabo destacan los duelos de los Chiefs y los Bills, mismos que han dominado gran parte de la temporada en la Conferencia Americana.

¿A qué hora serán los juegos de la Semana 9 en la NFL 2026?

Ravens vs Jaguars | Jueves 5 de noviembre | 19:15 horas | NFL Game Pass.

Falcons vs Bengals | Domingo 8 de noviembre | 8:30 horas | NFL Game Pass.

Saints vs Browns | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

Chiefs vs Jets | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

Panthers vs Broncos | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

Colts vs Cowboys | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

Eagles vs Giants | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

Commanders vs Rams | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

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Dolphins vs Lions | Domingo 8 de noviembre | 12:00 horas | NFL Game Pass.

Chargers vs Texans | Domingo 8 de noviembre | 15:05 horas | NFL Game Pass.

Seahawks vs Cardinals | Domingo 8 de noviembre | 15:25 horas | NFL Game Pass.

49ers vs Raiders | Domingo 8 de noviembre | 15:25 horas | NFL Game Pass.

Patriots vs Packers | Domingo 8 de noviembre | 15:25 horas | NFL Game Pass.

Bears vs Buccaneers | Domingo 8 de noviembre | 19:20 horas | NFL Game Pass.

Vikings vs Bills | Lunes 9 de noviembre | 19:15 horas | NFL Game Pass.

¿Quiénes son los líderes de Conferencia en la temporada 2026 de la NFL hasta ahora?

En la Conferencia Americana, la más intensa hasta ahora, la NFL tiene como sus principales líderes a los Bills de Bufalo, los Steelers, los Jaguars y los Broncos de Denver. En la Conferencia Nacional, por su parte, destacan los Giants, los Vikings, las Panthers y los San Francisco 49ers.