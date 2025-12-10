CONFIRMADO: El rival que tendrá Cruz Azul en la primera ronda de Concachampions 2026

Se llevó acabo el sorteo para determinar los juegos de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 y Cruz Azul ya conoce al rival que tendrá para poder clasificar a los Octavos de Final y defenser su corona.

La Máquina regresará a la Concachampions para buscar su octavo título, el bicampeonato y convertirse en le equipo más ganador de la competición. En la primera ronda Cruz Azul se enfrentará a Vancouver FC.

🇲🇽 Cruz Azul vs Vancouver FC 🇨🇦 🏆 Champions Cup Round One — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Los partidos de la primera ronda de la Concachampions 2026

Así es el formato de la Concacaf Champions Cup 2026

El formato de la Concachampiones se disputa en una serie de eliminación directa y consta de cinco rondas: Primera Ronda, Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y Final.

Durante las primeras cuatro fases se juegan partidos de ida y vuelta, mientas que la Final se disputa a un solo partido. La primera ronda de la Concachampions 2026 se va a jugar entre el 3 el 26 de febrero del año entrante.

Los encuentros de la primera ronda se van a disputar a ida y vuelta, por lo que cada equipo jugará un encuentro en su estadio de local.

Champions Cup Round One Matchups are set 🤩 Official Draw results are confirmed ✅ pic.twitter.com/rCfmK11eZW — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) December 10, 2025

Las veces en que Cruz Azul ha ganado la Concachampiones

Cruz Azul ha ganado la Concachampions en 7 ocasiones. Se encuentra igualado con el América como el equipo más ganador de la competición, ambos lo han logrado ganar la misma cantidad de veces, por lo que la Máquina buscará tomar ventaja en este nueva edición y convertirse nuevamente en el más ganador.

En las ediciones que levatado el títulos son:



1969

1970

1971

1996

1997

2013-14

2025