Este es el rival con el que regresaría Santiago Sandoval tras confirmarse fractura de dedo

Uno de los futbolistas que más ilusión generan en el seno del Guadalajara es Santiago Sandoval. El muchacho vivió un momento de gloria en la liguilla pasada y su presente le tiene como un elemento de importancia en lo que Gabriel Milito quiere para Chivas en este Apertura 2026. Lamentablemente sufrió una fractura en su dedo anular derecho y se perderá al menos un mes de actividades. Por estas fechas se calcula su regreso.

¿Contra quién regresará Santiago Sandoval en las actividades de Chivas?

Con 18 años, Santiago Sandoval se posiciona poco a poco en parte del talento más importante de Chivas y del futbol mexicano. En estos momentos se encontraba disputando el Pre-Mundial Sub-20 pero se confirmó una fractura en un dedo de su mano derecha. Según los reportes médicos, se perdería mes y medio de actividades.

Con eso en mente, tomando en cuenta que no disputaría ningún partido oficial, se perdería lo que resta del Pre-Mundial, la Leagues Cup y algunos encuentros más de Liga MX. Por ello, Gabriel Milito le tendría de vuelta entre la Jornada 6 y 9 del Apertura 2026. Allí los rivales del Guadalajara son Pachuca, San Luis, Pumas y América.

Aunque no se considera una lesión de gravedad, al ser fractura requiere de procedimientos y elementos que le impedirían competir en máxima intensidad. En ese sentido, el club claramente querrá cuidarle para el desarrollo de la segunda parte del semestre de futbol mexicano, donde el muchacho buscará su consolidación en el primer equipo.

¿Chivas resentirá la baja de Santiago Sandoval?

Dado que el joven es parte elemental del ataque de México que busca un sitio en el Mundial de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028, se tenía presupuestado tenerlo fuera hasta el primer tercio del mes de agosto. En ese sentido, su vuelta se extendería un par o tres semanas extras. Para ello, el perjudicado realmente podría ser él, que aunque ha demostrado su valía… no está en “ritmo colectivo” con el que sí cuentan otros de sus compañeros.