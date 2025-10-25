Cruz Azul firma a CRACK extranjero en pleno Apertura 2025

Este viernes 24 de octubre del 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó a través de sus redes sociales que el crack del equipo, Rodolfo Rotondi firmó su renovación de contrato con el club.

Rodolfo Rotondi renueva con La Máquina para seguir dejando el alma en cada partido. 💙 Entrega, sacrificio y compromiso dentro y fuera de la cancha. 🔥 ¡A seguir construyendo historia juntos! #Rodo2028 #AzulDePorVida pic.twitter.com/chK5112LQ7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 24, 2025

El mediocampista ha sido un jugador clave en el equipo, ayudando en la defensiva y en la ofensiva. Con su gran nivel que ha mostrado en varios años, ha llevado a que la directiva decida extender su vinculo con el club hasta 30 de junio de 2028.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul a la renovación de Rotondi

En los comentarios de la publicación de la Máquina, los aficionados tuvieron todo tipo de reacciones y de comentarios. Un sector se mostró feliz de que el atacante siga en el equipo por el rendimiento que ha tenido.

Daleeeeeeee ROOODOOOOOOO 💙🚂💙🚂💙🚂💙🚂 pic.twitter.com/Rekj9YIz7N — ÚNICO 🇲🇽 CON TRIPLETE (X2) 🏆🏆🏆 🚂💙 (@CruzAzul_x1) October 24, 2025

Por otra parte, hubo un sector de la afición que se encontró dudoso de la renovación pues señalaron que ya habían confirmado su nuevo contrato hasta 2028 hace unos meses.

Hace un año lo renovaron hasta 2028 y hoy vuelven a anunciarlo hasta 2028. ¿Me explican? pic.twitter.com/GzW4h1H8Lm — Laru 🚂⚪️ (@luislarumbeg) October 24, 2025

Por último, un sector de la afición se mostró molesta por la renovación ya que consideran que es un jugador que no tiene un buen nivel y que en varias ocasiones ha provocado que la máquina pierda juegos.

Ojalá le hayan puesto la cláusula del penal.

Si comete de nuevo chambea gratis un semestre. — ( A. R. D. ) (@Aleets_delgado) October 25, 2025

El nuevo becado, se cagó varias veces en liguilla y así lo premian. — Cruzazulismo 🇲🇫 (@cruz4zulismo) October 24, 2025

Los números de Rotondi con Cruz Azul

Rotondi lleva un total de 138 juegos disputados con la Máquina, en los que acumula un total de 10,720 minutos en el terreno en los que ha logrado marcar un total de 21 goles y 19 asistencias.

