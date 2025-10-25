deportes
Cruz Azul firma a CRACK extranjero en pleno Apertura 2025

El conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales que firmó un crack extranjero en pleno Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Rodolfo Rotondi Cruz Azul Victor Velazquez
Cruz Azul
Iván Vilchis
Liga MX
Este viernes 24 de octubre del 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó a través de sus redes sociales que el crack del equipo, Rodolfo Rotondi firmó su renovación de contrato con el club.

El mediocampista ha sido un jugador clave en el equipo, ayudando en la defensiva y en la ofensiva. Con su gran nivel que ha mostrado en varios años, ha llevado a que la directiva decida extender su vinculo con el club hasta 30 de junio de 2028.

Así reaccionó la afición de Cruz Azul a la renovación de Rotondi

En los comentarios de la publicación de la Máquina, los aficionados tuvieron todo tipo de reacciones y de comentarios. Un sector se mostró feliz de que el atacante siga en el equipo por el rendimiento que ha tenido.

Por otra parte, hubo un sector de la afición que se encontró dudoso de la renovación pues señalaron que ya habían confirmado su nuevo contrato hasta 2028 hace unos meses.

Por último, un sector de la afición se mostró molesta por la renovación ya que consideran que es un jugador que no tiene un buen nivel y que en varias ocasiones ha provocado que la máquina pierda juegos.

Los números de Rotondi con Cruz Azul

Rotondi lleva un total de 138 juegos disputados con la Máquina, en los que acumula un total de 10,720 minutos en el terreno en los que ha logrado marcar un total de 21 goles y 19 asistencias.

Cruz Azul
