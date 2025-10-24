¿Es una buena noticia? Ventajas de la presunta salida de Mateusz Bogusz de Cruz Azul

Mateusz Bogusz dejó de ser tenido en cuenta por Nicolás Larcamón en Cruz Azul y, a pesar de que ya se dieron a conocer los motivos de su suplencia , el jugador habría tomado una decisión definitiva: abandonar La Noria. Si bien su salida podría significar un duro golpe a la plantilla, también traería ciertas ventajas que La Máquina podría aprovechar de cara al comienzo del Clausura 2026.

En primer lugar, Cruz Azul dejaría ir a un jugador que prácticamente no usa: apenas 402 minutos jugados en 14 jornadas del Apertura 2025. Como si esto fuese poco, la salida de Bogusz liberaría un cupo de jugador extranjero, el cual Larcamón podría aprovechar para sumar jerarquía a su plantilla. Uno de los nombres que más interesa en La Noria es el de Agustín Palavecino .

Crédito: Cruz Azul Mateusz Bogusz liberaría cupo de jugador extranjero

Agustín Palavecino, el jugador que más interesa en Cruz Azul

La venta (o cesión) del polaco podría allanar el camino para que Palavecino se vista de azul en 2026. El argentino formó una dupla formidable en el mediocampo del Necaxa durante el Clausura 2025 junto a José Paradela y, desde la directiva de Cruz Azul, buscarían juntar a los magos argentinos de cara al 2026. Incluso fue dirigido por Larcamón, lo que abre el abanico de posibilidades.

Agustín Palavecino se refirió a jugar para Cruz Azul

Tras el empate entre Necaxa y Cruz Azul en la jornada 14 de la Liga BBVA MX, el argentino fue consultado sobre la posibilidad de jugar junto a Paradela en Cruz Azul y esto contestó ante la prensa: “Ahora no estoy pensando en eso. Lo hablábamos siempre. Desde que se fue (Paradela) hablamos todos los días. Sería algo muy lindo. Pero sea cual sea la camiseta, lo más importante es el vínculo”.

La razón por la que Mateusz Bogusz dejaría Cruz Azul

Distintas fuentes confirman que el propio jugador pidió su salida del equipo cementero. Resulta que Bogusz tiene la intención de emigrar a otro equipo con el único objetivo de ir sumando minutos para prepararse de cara al Mundial de 2026. Incluso el mediocampista aceptaría dejar La Noria mediante un préstamo, por lo que existen distintas variables para que se concrete su salida.