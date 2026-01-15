Su salida fue polemica, es estrella en Europa y sueña con VOLVER a Cruz Azul ‘Uno nunca olvida su primer amor’

El pasado miércoles 14 de enero del 2026, Rodrigo Huescas se dio cita en el Estadio Cuauhtémoc para ver el partido de Cruz Azul vs Atlas de la Jornada 2 del Clausura 2026 y se tomó un momento para hablar ante los medios de comunicación por su visita a ver jugar al equipo del que es canterano.

Si bien, la salida de Rodrigo Huescas generó mucha polemica entre los aficionados, el lateral se sincero ante los medios y reveló todo el cariño que le tiene al club. Expresó que en algun momento si tiene que regresar al futbol mexicano, será defendiendo los colores de Cruz Azul pues lo considera el equio de sus amores pero por el momento disfruta el estar en Europa.

"Obviamente sabemos de donde crecimos, quien nos abrió la puerta, sea de lejos o cerca, siempre estamos apoyando. Si bueno, yo quiero regresarme a Cruz Azul, es un club del que estoy enamorado, ahora si que uno nunca olvida su primer amor. Estaría encantado de regresar acá, pero ahorita estamos allá y estamos felices allá."

¡El más fiel! 🫡🚂 Rodrigo Huescas está presente en el estadio para ver al Cruz Azul en el duelo contra el Atlas. pic.twitter.com/raPZmS7YUE — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 15, 2026

¿Qué hace Rodrigo Huescas en México?

Rodrigo Huescas se encuentra trabajando en la recuperación de su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. El futbolista ha dado a conocer en sus redes sociales que se encuentra trabajando en el centro de alto rendimiento de la Selección Mexicana.

Así fue la victoria de Cruz Azul ante Atlas

Cruz Azul consiguió su primera victoria del Clausura 2026 al vencer 2-0 al Atlas, en su primer partido del torneo como local en el Estadio Cuauhtémoc. Con goles de Gabriel Fernández y José Paradela, los Celestes pitan fuertemente y suman sus primeros tres puntos del encuentro.

