Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Roma se burla de la expulsión de Santiago Giménez con un TikTok

Santiago Giménez, delantero mexicano de 22 años de edad, fue expulsado en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League contra la Roma

Santiago Giménez
Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - AS Roma v Feyenoord - Stadio Olimpico, Rome, Italy - April 20, 2023 Feyenoord’s Santiago Gimenez is shown a red card by referee Anthony Taylor REUTERS/Claudia Greco|CLAUDIA GRECO/REUTERS

Escrito por: Ricardo Albarrán

El pasado jueves 20 de abril, Santiago Giménez recibió su primera tarjeta roja en su carrera en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League contra Roma; el delantero mexicano cometió una falta sobre Gianluca Mancini y, tras la revisión del VAR, el silbante del encuentro decidió expulsarlo.

En los últimos minutos de la segunda parte de la prórroga fue cuando Santiago Giménez recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League; cuando el delantero mexicano abandonó el campo la eliminatoria favorecía 4-2 a la Roma en el marcador global.

OFICIAL: Así se conformó el grupo de México para la Copa Oro 2023

Te puede interesar: Manchester United se metería a la pelea por Santiago Giménez

Tras la expulsión, la Roma replicó el momento en un video en TikTok y acompañó la publicación con un audio donde una persona se ríe; igualmente, en la portada destacaron la frase que comentó Gianluca Mancini cuando Santiago Giménez recibió la tarjeta roja: “Ciao”.

Con el resultado en la eliminatoria ante la Roma, Santiago Giménez y el Feyenoord acabaron el sueño de ganar un título continental y el primero desde la campaña 2001-2002 cuando levantaron la UEFA Europa League ante el Borussia Dortmund en un vibrante duelo que tuvo cinco goles.

VIDEO: Roma se burla de la expulsión de Santiago Giménez con un TikTok

@asroma Bro thought he did something 💀 #asroma #football #europaleague ♬ original sound - Litty

Ahora, tras la eliminación, Santiago Giménez y el Feyenoord afrontarán la recta final de la Eredivisie donde son primer lugar de la clasificación general con ocho puntos de ventaja sobre el segundo puesto a falta de cinco juegos en la campaña.

Te puede interesar: ¿Cuántos millones pediría Feyenoord por Santiago Giménez?

La campaña 2016-2017 fue la última donde el Feyenoord consiguió el título de la primera división del futbol mexicano; en caso de consolidarse en el primer puesto, conseguirían su décimo sexto título de la primera división del futbol mexicano.

Tags relacionados
Feyenoord

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP