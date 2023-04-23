Roma se burla de la expulsión de Santiago Giménez con un TikTok

El pasado jueves 20 de abril, Santiago Giménez recibió su primera tarjeta roja en su carrera en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League contra Roma; el delantero mexicano cometió una falta sobre Gianluca Mancini y, tras la revisión del VAR, el silbante del encuentro decidió expulsarlo.

En los últimos minutos de la segunda parte de la prórroga fue cuando Santiago Giménez recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos en el juego de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League; cuando el delantero mexicano abandonó el campo la eliminatoria favorecía 4-2 a la Roma en el marcador global.

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Tras la expulsión, la Roma replicó el momento en un video en TikTok y acompañó la publicación con un audio donde una persona se ríe; igualmente, en la portada destacaron la frase que comentó Gianluca Mancini cuando Santiago Giménez recibió la tarjeta roja: “Ciao”.

Con el resultado en la eliminatoria ante la Roma, Santiago Giménez y el Feyenoord acabaron el sueño de ganar un título continental y el primero desde la campaña 2001-2002 cuando levantaron la UEFA Europa League ante el Borussia Dortmund en un vibrante duelo que tuvo cinco goles.

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Ahora, tras la eliminación, Santiago Giménez y el Feyenoord afrontarán la recta final de la Eredivisie donde son primer lugar de la clasificación general con ocho puntos de ventaja sobre el segundo puesto a falta de cinco juegos en la campaña.

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La campaña 2016-2017 fue la última donde el Feyenoord consiguió el título de la primera división del futbol mexicano; en caso de consolidarse en el primer puesto, conseguirían su décimo sexto título de la primera división del futbol mexicano.