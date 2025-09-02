Ronaldo Nájera, del San Luis, llegaría al Atlético de Madrid; ¿cuánto pagaría el club por él?

Se trata, sin duda, de una de las noticias más sorpresivas e inesperadas de este periodo de fichajes. Y es que, en las últimas horas, se dio a conocer que Ronaldo Nájera , futbolista del Atlético de San Luis, tiene todo encaminado para formar parte del equipo del Atlético de Madrid para esta temporada.

Futbol de Estufa Liga MX | Altas y Bajas de cara al Apertura 2025

Bien es sabido la relación existente entre el Atlético de Madrid y el conjunto potosino, por lo que no existió ninguna dificultad para que este fichaje se pueda llevar a cabo. Ante ello, no está de más conocer un poco más sobre este joven elemento mexicano, mismo que ha destacado en la Liga BBVA MX en los últimos meses.

¿Ronaldo Nájera deja San Luis para llegar al Atlético de Madrid?

De acuerdo con información del portal Récord, el Atlético de Madrid está a nada de hacer oficial el fichaje de Ronaldo Nájera proveniente del Atlético de San Luis. Eso sí, la fuente hace hincapié en que esta transacción sería con el equipo B del conjunto rojiblanco, no con el cuadro dirigido por Diego Simeone.

Se espera que su presencia en el grande de España sea un periodo de prueba, por lo que únicamente restan detalles administrativos para que se concrete este fichaje. Cabe decir que, parte de la forma en cómo se llevó a cabo esta transacción, radica en Seve García, quien es secretario técnico del conjunto español en México, España y Canadá. Por ende, el monto por su posible fichaje sería nulo.

Ronaldo Nájera está a nada de reforzar al Atleti B (Atlético Madrileño), solo falta completar la documentación necesaria para que el jugador de Atlético de San Luis viaje y se integre al equipo que dirige Fernando Torres. pic.twitter.com/uhJOUpgaK5 — Pau Benavente 🌿 (@pbenaventeg) September 1, 2025

¿Quién es, cuántos años tiene y en qué posición juega Ronaldo Nájera?

Nacido el 24 de febrero del año 2023 en El Mante, Tamaulipas, Ronaldo Nájera es un futbolista de 22 años de edad que se desempeña como centrocampista de contención; sin embargo, en el pasado también ha jugado como interior por las bandas e, incluso, como líbero o tercer central.

Y ahora sí, acabo por hoy:



Ronaldo Nájera, mediapunta del Atlético San Luis, estuvo presente en Alcalá esta tarde junto a Dani Martínez (sanción) y Kostis.



Será, entiendo, el octavo refuerzo del Madrileño. pic.twitter.com/6XKiV9TyME — Jorge San Cristóbal (@jsancris_) September 1, 2025

¿Cuáles son los números de Ronaldo Nájera en San Luis?

Cabe mencionar que Ronaldo Nájera tuvo su proceso formativo en los Tigres de la UANL ; sin embargo, nunca pudo debutar en la institución regia, misma que lo mandó al San Luis en julio del año pasado. Con el conjunto potosino, el elemento de 22 años de edad acumula 1,579 minutos distribuidos en 34 partidos, mismos en donde registra cuatro goles y cuatro asistencias.

